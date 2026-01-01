GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,14
EURO
50,56
STERLİN
58,26
GRAM
6.213,85
ÇEYREK
10.205,14
YARIM ALTIN
20.311,18
CUMHURİYET ALTINI
40.494,13
GÜNCEL Haberleri

Yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Muş’ta yoğun kar nedeniyle yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Varto ilçesine bağlı Yarlısu köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Çelik Aktaş'ı hastaneye götürmek isteyen yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine köye İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede 3 saat süren zorlu çalışma sonucu yolun açılmasıyla köye ulaşan ekipler, yakınları tarafından yola getirilen hastayı ambulansa alarak Varto Devlet Hastanesine götürdü.

Yarlısu Köyü Muhtarı Çınar Kırmızıgül, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER