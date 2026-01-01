GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Karın ağırlığını taşıyamayan fabrika çatısı çöktü
Hatay’da etkili olan şiddetli yağışla birlikte biriken kar kütlesini taşıyamayan zeytinyağı fabrikasının çatısı çöktü, olayda yaralanan olmadı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Şiddetli yağışla birlikte çevre beyaza bürünürken Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasının çatısı kar kütlesini taşıyamayarak çöktü.



Çatı, park halindeki; traktör, kamyonet ve hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Olayda yaralanma yaşanmazken, hafif ticari aracın camı zarar gördü.

Kaynak: İHA

