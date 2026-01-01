Konya’nın o ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Kulu ilçesi, gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından güne beyaz örtüyle uyandı. Mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için teyakkuza geçti.
Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Kulu ilçesinde gece saatlerinde etkisini arttıran rüzgar yerini yağmur ve kar yağışına bıraktı.
Araçlar ve Zemin Kar Altında
Sabah saatlerinde araçların üzerleri ve zemin karla kaplandı.
Ekipler Teyakkuzda: Buzlanma Uyarısı
Kar yağışıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”