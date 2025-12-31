Konya’da bugün vefat edenler 31 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ALİ DOĞAN
|
YENİKÖY
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA KAYA
|
DORLA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MUKADDES SOMUNCU
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
METİN MÜMÜNOĞLU
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET YILDIRIM
|
DEDEMOĞLU
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
NASİBE TAŞPINAR
|
AKSARAY
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA TÜZÜN
|
KARKIN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HAVVA AÇIKALIN
|
KEÇİ MUHSİNE
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
ANAKIZ TUNÇCAN
|
İLİSIRA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEVLÜT YILMAZ
|
KİLDERE
|
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
|
SEYİT ALİ TANACI
|
ÇAMURLUİRET
|
HASANKÖY MEZARLIĞI
|
BEBEK BAŞARAN
|
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96