KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 31 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler 31 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ALİ DOĞAN

YENİKÖY
26-04-1943

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MUSTAFA KAYA

DORLA
01-02-1945

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUKADDES SOMUNCU

KONYA
10-01-1950

ALİYENLER MEZARLIĞI

METİN MÜMÜNOĞLU

KONYA
26-09-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET YILDIRIM

DEDEMOĞLU
18-07-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

NASİBE TAŞPINAR

AKSARAY
05-03-1977

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA TÜZÜN

KARKIN
26-12-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAVVA AÇIKALIN

KEÇİ MUHSİNE
25-07-1945

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ANAKIZ TUNÇCAN

İLİSIRA
01-01-1952

YAZIR MEZARLIĞI

MEVLÜT YILMAZ

KİLDERE
01-02-1956

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

SEYİT ALİ TANACI

ÇAMURLUİRET
10-04-1954

HASANKÖY MEZARLIĞI

BEBEK BAŞARAN


31-12-2025

ARAPLAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

