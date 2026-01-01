Konya’nın kırsal kesimlerinde yol açma çalışmaları devam ediyor!

Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yayla yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlamak için aralıksız çalışıyor.
Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yollarında kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kar küreme aracı mahalle yolunda yoğun kar birikintilerini temizliyor ve yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor. Yol kenarlarında yüksek kar birikintisi bulunurken, temizlik ekipleri sistematik şekilde yol açma işlemini gerçekleştiriyor.
Taşkent'te Kış Şartları Etkisini Sürdürüyor
Konya'nın yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Taşkent'te kış şartları etkisini sürdürüyor. Özellikle yayla kesimlerinde ve kırsal mahallelerde kar kalınlığının artması nedeniyle ulaşım güçleşiyor.
Çetmi Mahallesi'nde olduğu gibi yayla kesimlerinde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve acil durumlarda yollara ulaşabilmeleri için kar temizleme çalışmaları öncelikli olarak yürütülüyor.
Taşkent'te Kış Hazırlıkları
Konya'nın en yüksek rakımlı ilçelerinden Taşkent, her kış yoğun kar yağışları ile karşılaşıyor. İlçe genelinde, özellikle yayla kesimlerinde ve dağlık bölgelerde kar kalınlığı metreleri bulabiliyor.
Yerel yönetim, kış mevsimi öncesinde aldığı tedbirler ve hazırladığı ekiplerle kar yağışlarına anında müdahale edebiliyor.
