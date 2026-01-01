GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da alkol ve küfür tartışması kanlı bitti: 5 yaralı!

Konya’da alkol ve küfür tartışması kanlı bitti: 5 yaralı!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, alkollü bir şahsın çevresine hakaret etmesiyle başlayan tartışma kısa sürede aileler arası kavgaya dönüştü. Olayda, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi dahil olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, Hacıakif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir şahsın alkollü vaziyette eve geldiği esnada etrafa küfür ve hakaretlerde bulunması üzerine yaşanan tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü. 



Çıkan kavgada, aralarında tartışmayı ayırmaya çalışan 1 kişinin de olduğu öğrenilen 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 



Polis ekipleri yaşanan gerginlik ve kavgayı daha da büyümeden yatıştırırken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

