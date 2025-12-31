GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da yılbaşı mesaisi: Vali Akın uygulama noktasında

Ali Asım Erdem
Konya’da yılbaşı mesaisi: Vali Akın uygulama noktasında
Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 yılına girerken şehrin güvenliği için sahaya inerek emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret etti. Protokol üyelerinin de eşlik ettiği denetimlerde, hem görev başındaki personelin hem de yolculuk yapan vatandaşların yeni yılı kutlandı.

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, yılbaşı gecesinde Konya–Antalya yolundaki uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. 



Emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, personelin yeni yıllarını kutladı. 



Denetimler sırasında 7/24 görev yapan, yılbaşı gecesinde de mesaisini sürdüren emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını tebrik eden Vali Akın ayrıca trafik uygulaması kapsamında durdurulan vatandaşlarla da sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. 

