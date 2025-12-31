Konya’da yılbaşı mesaisi: Vali Akın uygulama noktasında

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, yılbaşı gecesinde Konya–Antalya yolundaki uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.
Emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, personelin yeni yıllarını kutladı.
Denetimler sırasında 7/24 görev yapan, yılbaşı gecesinde de mesaisini sürdüren emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını tebrik eden Vali Akın ayrıca trafik uygulaması kapsamında durdurulan vatandaşlarla da sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.
Ali Asım Erdem