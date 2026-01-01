GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da esnaf sandık başına gidiyor: 84 odada seçim heyecanı başlıyor!

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da esnaf sandık başına gidiyor: 84 odada seçim heyecanı başlıyor!
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KONESOB) bağlı 84 meslek odasında seçim maratonu 2 Ocak 2026 itibarıyla başlıyor Mart ayı sonuna kadar sürecek olan süreçte, 65 bin esnafın temsilcileri belirlenecek.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı 84 Odanın seçim süreci, 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başlıyor. Süreç, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek son genel kurul ile tamamlanacak. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Genel kurullarımızın Esnaf ve Sanatkârımıza, Ülkemize, Konya'mıza, Teşkilatımıza, Odalarımıza, Başkanlarımıza ve Kurullarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. 

84 Odada Yeni Yönetimler Belirlenecek

2026 yılıyla birlikte başlayacak olan seçim sürecinde; Yönetim, Denetim, Disiplin ile Oda Başkanlarıyla birlikte Konya genelindeki 84 Odanın genel kurullarına katılım sağlanacak. Bu kapsamda şehrin dört bir yanında düzenlenecek genel kurullarda esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelinecek.

Başkan Karabacak: "Güçlü Ses Olmaya Devam Edeceğiz"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana "Derdi olmayanın sevdası olmaz” anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, 84 meslek odası ve 65 bin esnaf ve sanatkârın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye, güçlü sesi olmaya ve yükünü omuzlamaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Karabacak, genel kurulların esnaf ve sanatkârlara, Konya'ya, ülkeye, teşkilata, odalara, başkanlara, kurullara ve tüm personele hayırlı olmasını temenni etti.

