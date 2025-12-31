Konya’ya lapa lapa yağdı: İlçe beyaz örtüyle kaplandı
Konya’nın Karapınar ilçesinde yılın son günü başlayan kar yağışı, hem kartpostallık görüntüler oluşturdu hem de kuraklık endişesi taşıyan üreticilere derin bir nefes aldırdı. İlçede sabah saatlerinde yağmurla başlayan yağış, yerini etkili kar yağışına bıraktı.
Karapınar'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı yerini kar yağışına bırakarak etkisini artırdı. İlçe, beyaz bir örtüyle kapladı.
Özellikle çocuklar, karın tadını çıkarırken, çiftçiler de yağışın tarımsal verime olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Belediye ekipleri ve karayolları ekipleri kar yağışının ardından ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına başladı.
Yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için çalışan ekipler, vatandaşların da tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu. İlçede yağan kar, çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Çiftçiler, yağan karın toprağa bereket getireceğini ve önümüzdeki dönemde tarımsal verimin artacağını belirterek, sevinçlerini ifade etti. Özellikle kuraklık endişesi taşıyan çiftçiler, "Bu kar, hem tarım için hem de içme suyu için çok önemli. Yeni yılın bol yağışlı geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
