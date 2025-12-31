GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,74
STERLİN
58,26
GRAM
6.218,89
ÇEYREK
10.213,41
YARIM ALTIN
20.327,66
CUMHURİYET ALTINI
40.527,00
KONYA Haberleri

Konya TMO’da 500 milyonluk hububat vurgunu: Suç duyurusunda bulunuldu!

- Güncelleme Tarihi:

Konya TMO’da 500 milyonluk hububat vurgunu: Suç duyurusunda bulunuldu!
Konya’nın Yunak ilçesinde, TMO’nun özel bir lisanslı depoda tuttuğu hububatın bilgisi dışında satıldığı ve büyük bir vurgun yapıldığı iddiaları üzerine kurumdan açıklama geldi. TMO, eksik ürün tespit edildiğini ve adli sürecin başladığını duyurdu.

TMO'nun NSosyal hesabından, Konya'nın Yunak ilçesinde TMO'nun çiftçilerden satın alarak özel şirkete ait depolarda tuttuğu hububatın bilgisi dışında satılarak 500 milyon liralık vurgun yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Lisanslı Depoculuk Sistemi ve TMO İlişkisi

Türkiye'deki lisanslı depoculuk sisteminin 5300 sayılı "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu" çerçevesinde Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, ülkedeki lisanslı depo kapasitesinin bugün itibarıyla toplam 14,3 milyon tona ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, TMO'nun lisanslı depoculuk sistemi kapsamında üreticilerin teşvik, destek ve vergi muafiyetlerinden yararlanmaları amacıyla protokol imzaladığı lisanslı depolar üzerinden ELÜS (elektronik ürün senedi) yoluyla ürün satın aldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

Ticaret Bakanlığı Tespit Etti: Ürünler Eksik!

"Bahse konu haberlerde yer alan lisanslı depoculuk şirketinin depolarında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, söz konusu depoda resmi kayıtlara göre olması gerekenden daha az ürün olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari işlemler ivedilikle başlatılarak Yunak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma ilgili makamlar tarafından devam etmektedir. Lisanslı depolarda stoklanan ürünler ilgili kanun ve alt mevzuatları kapsamında güvence altındadır. Söz konusu lisanslı depoda mevcut olan ürünlerden TMO'ya ait olan miktar büyük ölçüde başka bir depoya nakledilmiş olup tahliye süreci tamamlandığında eksik miktar netlik kazanacaktır. Süreç yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER