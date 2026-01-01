GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da “Obruk Erken Uyarı Sistemi” dönemi: “Dirençli Karatay’’ projesi sahaya iniyor!

Karatay Belediyesi öncülüğünde, Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirilen “Dirençli Karatay” projesinde stratejik yol haritası belirlendi. Türkiye’nin ilk operasyonel obruk erken uyarı sisteminin kurulacağı proje kapsamında ilk teknik planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi'nin öncülüğünde; Konya Teknik Üniversitesi ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ve Avrupa Birliği hibesiyle yürütülen, ilçenin çevresel risklere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefleyen projenin toplantısı, ilgili kurum ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı.

Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğretim üyeleri Prof. Dr. Fetullah Arık ve Prof. Dr. Selim Doğan, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal ile Müdür Yardımcısı Mehmet Özbayrak ve uzman teknik ekipler katıldı.



STRATEJİK YOL HARİTASI OLUŞTURULDU

Toplantıda paydaşlar tarafından proje hakkında kapsamlı bir sunum yapılırken; operasyonel süreçler, mevcut durum ve izlenecek yol haritası değerlendirildi. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında, akademik ve bilimsel verilerin saha uygulamalarıyla entegre edileceği örnek bir yerel yönetim modeli oluşturulması kararlaştırıldı.

Proje kapsamında sahada kurulacak izleme istasyonları ve uydu verileriyle; yer altı suyu seviyeleri, yağış miktarı, toprak nemi ve yüzey deformasyonları eş zamanlı olarak izlenecek. Elde edilen veriler, web tabanlı bir sistem üzerinden analiz edilerek obruk risklerinin erken aşamada tespit edilmesi sağlanacak.



VERİMLİ SULAMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENECEK

"Dirençli Karatay” Projesi ile Karatay özelinde Konya Kapalı Havzası'nda yaşanan kuraklık, yer altı suyu seviyesindeki azalma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan obruk oluşumlarının etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Proje kapsamında; verimli sulama ve iklime uyumlu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, yer altı suyu kullanımının azaltılması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, 500 çiftçi, 50 belediye personeli ve 50 kurumsal paydaşa yönelik yapılandırılmış eğitim programlarının yürütülmesi ve 10.000 kişiye ulaşacak farkındalık kampanyalarının hayata geçirilmesi ile bilimsel verilere dayalı sürdürülebilir çözümler geliştirilerek yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 



TÜRKİYE'NİN İLK OPERASYONEL OBRUK ERKEN UYARI SİSTEMİ

Dirençli Karatay Projesi ile Türkiye'nin ilk operasyonel obruk erken uyarı sistemi kurulacak. Yer altı suyu, yağış, toprak nemi ve obruk tehlikelerine ilişkin verileri entegre eden web tabanlı izleme platformu sayesinde; çiftçiler ve yetkili belediye personeli için kullanıcı dostu gösterge panelleri oluşturulacak. Ayrıca sistem; kentsel planlama kararları, e-zonlama ve izin süreçleriyle entegre edilerek Karatay'da kontrollü, bilim temelli ve risk odaklı imar uygulamalarına katkı sağlayacak. 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

