GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,74
STERLİN
58,26
GRAM
6.218,89
ÇEYREK
10.213,41
YARIM ALTIN
20.327,66
CUMHURİYET ALTINI
40.527,00
KONYA Haberleri

Konya’daki silahlı saldırıda gelişme: 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki silahlı saldırıda gelişme: 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı!
Konya’nın Emirgazi ilçesinde dün iki farklı noktada ateş açarak İ.B. ve D.Ü.’yü yaralayan şüpheli S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan D.Ü.’nün yaşam mücadelesi ise sürüyor.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Olayın Geçmişi

Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şüpheli, ilçe merkezinde İ.B.'yi silahla vurarak yaraladı. Şüpheli S.B. saldırının ardından Emirgazi'ye bağlı Ekizli Mahallesi'ne giderek burada yaşayan D.Ü. isimli kişiyi de silahla yaraladı. İki ayrı noktada gerçekleşen saldırılar sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Sağlık Durumu Nasıl?

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. D.Ü.'nün Karapınar Devlet Hastanesinden Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Adliyeye Sevk Edildi, Karar Çıktı

Olayların ardından kaçan şüpheli S.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karapınar Adliyesine sevk edilen S.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER