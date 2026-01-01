GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

TV Dünyasında Yılbaşı Arası: Bu Hafta Diziler Var mı, Yok mu?

TV Dünyasında Yılbaşı Arası: Bu Hafta Diziler Var mı, Yok mu?
Televizyon kanalları yeni yılın ilk haftasında yayın akışlarını güncelledi. Milyonların takip ettiği Taşacak Bu Deniz, Veliaht ve Güller ve Günahlar gibi yapımların bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği belli oldu. İşte dizilerin yeni bölüm tarihleri...

2026 yılına girilmesiyle birlikte dizi setleri "yılbaşı arası" verdi. Reklam anlaşmalarının yenilenmesi ve planlamaların yapılması nedeniyle birçok popüler dizi, bu hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmayacak. İşte 1 Ocak haftasında dizilerin son durumu:

Hangi Dizi Ne Zaman Yayınlanacak?

Yayıncı kuruluşlardan gelen bilgilere göre, sevilen dizilerin yeni bölüm takvimi şu şekilde şekillendi:

Veliaht: 1 Ocak Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yeni bölüm yayınlanmayacak. Dizinin yerine "Tur Rehberi" filmi TV'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Taşacak Bu Deniz: TRT 1'in iddialı yapımı bu hafta ekrana gelmiyor. Dizinin merakla beklenen 13. bölümü 9 Ocak 2026 Cuma akşamı yayınlanacak.

Gönül Dağı: Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı bu hafta yok. Yeni bölüm 10 Ocak 2026 Cumartesi günü TRT 1'de olacak.

Güller ve Günahlar: Kanal D yayın akışında bu hafta yer almayan dizinin yerine "Düşüş" filmi yayınlanacak. Yeni bölüm tarihi için gözler gelecek haftaya çevrildi.

Teşkilat: Yılbaşı arası nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak olan Teşkilat'ın, 11 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle dönmesi bekleniyor.

Diziler Neden Yayınlanmıyor?

Dizilerin yılın ilk haftasında yayınlanmamasının temel nedeni reklam anlaşmalarıdır. Her yılın başında kanallar ve reklamverenler arasında yapılan yeni yıl sözleşmeleri ve bütçe planlamaları nedeniyle, kanallar bu süreci genellikle film veya tekrar bölümlerle geçirmeyi tercih ediyor.

Yeni Bölümler Kaç Hafta Sonra Gelecek?

Dizilerin büyük bir çoğunluğu yalnızca 1 hafta ara verirken, bazı yapımların çekim takvimine göre bu ara 2 haftaya kadar uzayabiliyor. Genel olarak dizilerin %90'ı Ocak ayının ikinci haftasından (5 Ocak sonrası) itibaren normal yayın akışına dönecek.

Kaynak: Haber Merkezi

