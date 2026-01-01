Konyasporlu Bazoer yeniden sahalarda!

Konyaspor'un tecrübeli stoperi Riechedly Bazoer, takıma döndü.
Anadolu Kartalı'nın Antalya-Belek'teki kampına katılacak tecrübeli savunmacının, Eyüpspor ya da Gaziantep Futbol Kulübü maçında yüzde 100 hazır olması bekleniyor.
(Hasan Yıldırım)
