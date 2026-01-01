Konya’nın bu ilçesine yeni müdür atandı!

Konya’nın Ilgın ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde değişim yaşandı.
Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç'ın Konya Meram Merkez'e tayininin çıkmasının ardından, boşalan göreve Ilgın Gençlik Merkezi Müdürü Olcay Günay atandı.
Yeni Müdür görevine resmen başladı
Yapılan atamayla birlikte Olcay Günay, Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine resmen başladı. Eğitim camiasında uzun süredir çeşitli görevlerde bulunan Günay'ın atanması, ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı.
İlk Mesaj: 2026 yeni yıl tebriği
Göreve başlamasının hemen ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Olcay Günay, kamuoyuyla ilk mesajını 2026 Yeni Yıl mesajı olarak paylaştı. Günay mesajında, Ilgın'daki eğitim meşalesini el birliğiyle daha yukarılara taşıyacaklarını vurguladı.
"Eğitimde Birlik ve Başarı” vurgusu
Olcay Günay yayımladığı mesajda, yeni yılın tüm eğitim camiasına, öğrencilere ve ailelere sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulunarak, eğitimin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarının altını çizdi.
