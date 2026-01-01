Konya’ya yeni okul yapılıyor! Başkan müjdeledi

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Kadınhanı Mesleki Eğitim Merkezi açılacağını duyurdu.
Başvurular ve yazışmalar tamamlandı
Kadınhanı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru, Konya Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa iletildi. İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda merkezin açılması için gerekli şartların sağlandığı belirtildi.
İlçeye önemli katkı sunacak!
Kadınhanı Mesleki Eğitim Merkezi, ilçede hâlihazırda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü binada hizmet verecek. Merkez, yeni bir okul olarak açılarak mesleki eğitim alanında ilçeye önemli bir katkı sunacak.
Mesleki eğitimde yeni nefes
Açılacak merkezle birlikte özellikle çıraklık ve ustalık eğitimi başta olmak üzere mesleki eğitim imkânlarının artırılması hedefleniyor. Kadınhanı'nda gençlerin ve yetişkinlerin mesleki beceriler kazanarak istihdama katılmasının önü açılacak.
Resmî onay verildi
Kadınhanı Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılması, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'in imzasıyla onaylandı. Merkezin kısa süre içinde eğitim faaliyetlerine başlaması bekleniyor.
(Berna Ata)