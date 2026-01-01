GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Birçok il için çığ uyarısı yapıldı

Birçok il için çığ uyarısı yapıldı
Kastamonu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki bazı bölgeler için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-5 Ocak tarihleri arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki bazı bölgelerde çığ tehlikesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Şanlıurfa ve Mardin illerinin kuzey ve doğusu, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kastamonu'da çığ uyarısı yapıldı

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası eğimli bölgelerde çığ tehlikesi oluştuğu belirtildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça çığ riski bulunan eğimli ve yüksek kesimlere gidilmemesi, risk oluşturabilecek bölgelerde yürüyüş, avcılık ve doğa sporları gibi faaliyetlerden kaçınılması, kar kalınlığının ve hava şartlarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi istendi.

Kaynak: AA

