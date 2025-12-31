Dünya’dan ve Ay’dan başka bir gök cismine inen ilk uzay aracı hangisine inmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

İnsanlığın uzay keşiflerinde Ay'dan ve Dünya'dan sonra başka gök cisimlerine iniş yapmak, uzay araştırmalarının önemli dönüm noktalarından biridir. Bu başarı, hangi gezegen veya uyduda gerçekleştiğiyle dikkat çeker.
Dünya'dan ve Ay'dan başka bir gök cismine inen ilk uzay aracı hangisine inmiştir?
Cevap: Venüs
İnsan yapımı ilk uzay aracı, Venüs'e inmiştir. Sovyetler Birliği tarafından gönderilen Venera 7 uzay aracı, 1970 yılında Venüs yüzeyine başarılı bir iniş yaparak bu alandaki ilkleri gerçekleştirmiştir.
