2 ilde motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Bolu ve Bartın’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin yarın trafiğe çıkması yasaklandı.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde buzlanma riskinin artması nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda bu gece 22.00 ila yarın gece 23.59 saatleri arasında il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının tedbiren yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara hassasiyetle riayet ederek, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bartın'da iki gün yasak
Bartın'da da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.
Bu kapsamda 2 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 4 Ocak Pazar günü saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.
