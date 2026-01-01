Konya’nın o ilçesinde beklenen haber geldi! 36 gün sonra açıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlara yönelik uygulanan karantina 36 gün sonra kaldırıldı. Küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle uygulanan karantina, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sona erdi.
Karantina 26 Kasım'da başlatılmıştı
Konya Ereğli Canlı Hayvan Pazarı'nda 26 Kasım tarihinde başlatılan çiçek hastalığı karantinası kapsamında, pazara küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları yasaklanmıştı.
Karantinanın kaldırıldığı duyuruldu
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karantinanın 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kaldırıldığı kamuoyuna duyuruldu.
Ticaret Borsası'ndan resmî açıklama geldi
Ereğli Ticaret Borsası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konya Ereğli Hayvan Pazarımız Bu Hafta 01.01.2026 Tarihinde Açıktır. Küçükbaş Hayvanlarda Görülen Çiçek Hastalığı Karantinası Kalkmıştır. Üreticilerimize Duyurulur”
Pazar yeniden faaliyete geçti
Alınan kararla birlikte Ereğli'de uygulanan küçükbaş hayvan karantinası 36 gün sonra sona ermiş oldu.
(Berna Ata)