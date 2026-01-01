GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın o ilçesinde beklenen haber geldi! 36 gün sonra açıldı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın o ilçesinde beklenen haber geldi! 36 gün sonra açıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlara yönelik uygulanan karantina 36 gün sonra kaldırıldı. Küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle uygulanan karantina, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sona erdi.

Karantina 26 Kasım'da başlatılmıştı

Konya Ereğli Canlı Hayvan Pazarı'nda 26 Kasım tarihinde başlatılan çiçek hastalığı karantinası kapsamında, pazara küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları yasaklanmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı duyuruldu

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karantinanın 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kaldırıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Ticaret Borsası'ndan resmî açıklama geldi

Ereğli Ticaret Borsası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya Ereğli Hayvan Pazarımız Bu Hafta 01.01.2026 Tarihinde Açıktır. Küçükbaş Hayvanlarda Görülen Çiçek Hastalığı Karantinası Kalkmıştır. Üreticilerimize Duyurulur” 

Pazar yeniden faaliyete geçti

Alınan kararla birlikte Ereğli'de uygulanan küçükbaş hayvan karantinası 36 gün sonra sona ermiş oldu.

(Berna Ata)

