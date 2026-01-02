GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,16
EURO
50,52
STERLİN
58,17
GRAM
6.271,76
ÇEYREK
10.300,20
YARIM ALTIN
20.500,71
CUMHURİYET ALTINI
40.872,04
GÜNCEL Haberleri

Çırçır fabrikalarının çatıları çöktü: 20 biçerdöver hasar gördü

Çırçır fabrikalarının çatıları çöktü: 20 biçerdöver hasar gördü
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üzerlerindeki karın ağırlığını taşıyamayan 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı çöktü. Çatıların altında kalan 20 biçerdöver hasar gördü. Çökme anları kameraya yansıdı.

Kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu çatıların altında kalan 20 biçerdöver hasar gördü.

Olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, çatılarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çökme nedeniyle çiftçilerin ciddi maddi kayıp yaşadığı belirtildi.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, ilçede 36 çırçır fabrikası bulunduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle 12 fabrikamızın çatısı çöktü. Çatıların altında 20 biçerdöver kalarak hasar gördü. Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER