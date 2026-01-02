Konya’daki bir belediyede gelenek değişmedi! Tek tek dağıtıldı
Karatay Belediyesi, kış şartlarının etkili olduğu günlerde mobil ikram araçları aracılığıyla vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.
Karatay'da soğuk havalarda ilçenin farklı noktalarında hizmet veren mobil ikram araçlarıyla, sabahın erken saatlerinde işe, okula ya da hastaneye gitmek üzere yola çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor. İlçenin işlek noktalarında gerçekleştirilen uygulama ile vatandaşlar güne güzel bir başlangıç yapıyor.
KILCA: İKRAMLARIMIZ DEVAM EDECEK
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çorba ikramlarının belirli günlerde devam edeceğini belirterek, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.
Başkan Hasan Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Karatay Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını tüm hizmetlerimizin merkezine alıyoruz. Sabahın erken saatlerinde işe, okula ya da hastaneye gitmek için yola çıkan hemşehrilerimizin bu soğuk havalarda içlerini ısıtmak ve güne daha elverişli şartlarda başlamalarına katkı sağlamak bizleri de mutlu ediyor. Bu tür uygulamalarla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”