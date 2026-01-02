NEÜ’de Halter Sporuna Yönelik TÜBİTAK destekli dijital proje

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Erdağı’nın yürütücülüğünde hazırlanan “Halter Sporuna Yönelik Bireyselleştirilmiş Antrenman Yükü Takibi İçin Web Tabanlı Bir İzleme Sisteminin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, halter sporunda antrenman süreçlerinin dijitalleştirilmesini ve veriye dayalı bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınan çalışmada, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Öğr. Gör. Halil İbrahim Özer ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Bülent Işık araştırmacı olarak görev alıyor.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Kenan Erdağı, çalışmanın temel amacının halter sporcularının antrenman yüklerinin bireysel farklılıklar dikkate alınarak daha doğru ve güvenilir biçimde takip edilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Bu proje ile sporcuların antrenman sürecindeki yüklenme düzeylerini web tabanlı bir sistem aracılığıyla dijital ortamda izlemeyi amaçlıyoruz. Geliştirilecek sistem sayesinde antrenörler, manuel kayıt yöntemleri yerine bilimsel verilere dayalı planlama ve karar süreçleri yürütebilecek. Böylece hem performans gelişiminin daha sağlıklı izlenmesi hem de olası sakatlık risklerinin azaltılması mümkün olacak” dedi.

Doç. Dr. Erdağı ayrıca, geliştirilecek sistemin veri kaybı, analiz zorluğu ve zaman kaybı gibi manuel takip süreçlerinden kaynaklanan sorunları önemli ölçüde azaltacağını vurgulayarak, projenin spor bilimleri alanında dijital dönüşüme katkı sunacağını ifade etti.

(Ali Asım Erdem)