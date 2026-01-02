Survivor 2026’da İkinci Dokunulmazlık Heyecanı: Potaya Kim Girdi?

Survivor 2026 sezonu fırtına gibi başladı! 1 Ocak’ta oynanan sezonun ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımının kazanmasıyla Gönüllüler takımı ada konseyine gitmiş ve Lina ile Beyza eleme adayı olmuştu. 2 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümde ise gözler ikinci dokunulmazlık mücadelesindeydi.

Yarışmacılar, ada şartlarının zorluğuna rağmen dokunulmazlık sembolünü almak ve takımlarını eleme stresinden kurtarmak için parkurda kıran kırana bir mücadele verdi.

2 Ocak Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?



Survivor'ın 2 Ocak 2026 tarihli son bölümünde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ve eleme potasına giden yeni isimler henüz resmiyet kazanmadı. Yarışmanın yayın saati devam ettiği veya sonuçlar medya organlarına yeni yansıdığı için kazanan takım netleştiğinde bu alan güncellenecektir.

Haftanın İlk Eleme Adayları Kimler?



Dün akşam (1 Ocak) oynanan ilk dokunulmazlık mücadelesinde yaşananlar şu şekildeydi:

Kazanan Takım: Ünlüler

Dokunulmazlık Sembolü: Mert Nobre

Eleme Adayları: Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda oyları eşit çıkan Lina ve Beyza sezonun ilk eleme adayları oldu.

Survivor 2026 Ünlüler Takımı Kadrosu



Yeni sezonda dikkat çeken Ünlüler kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan.

Eleme Potası Nasıl Şekillenecek?



Bu akşamki oyunu Ünlüler kaybederse, kendi aralarından bir ismi potaya gönderecekler. Eğer Gönüllüler tekrar kaybederse, Lina ve Beyza'nın yanına üçüncü bir arkadaşları daha dahil olacak.

Kaynak: Haber Merkezi