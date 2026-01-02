Survivor 2026’da İkinci Dokunulmazlık Heyecanı: Potaya Kim Girdi?
Survivor 2026 sezonu fırtına gibi başladı! 1 Ocak’ta oynanan sezonun ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımının kazanmasıyla Gönüllüler takımı ada konseyine gitmiş ve Lina ile Beyza eleme adayı olmuştu. 2 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümde ise gözler ikinci dokunulmazlık mücadelesindeydi.
Yarışmacılar, ada şartlarının zorluğuna rağmen dokunulmazlık sembolünü almak ve takımlarını eleme stresinden kurtarmak için parkurda kıran kırana bir mücadele verdi.
2 Ocak Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor'ın 2 Ocak 2026 tarihli son bölümünde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ve eleme potasına giden yeni isimler henüz resmiyet kazanmadı. Yarışmanın yayın saati devam ettiği veya sonuçlar medya organlarına yeni yansıdığı için kazanan takım netleştiğinde bu alan güncellenecektir.
Haftanın İlk Eleme Adayları Kimler?
Dün akşam (1 Ocak) oynanan ilk dokunulmazlık mücadelesinde yaşananlar şu şekildeydi:
Kazanan Takım: Ünlüler
Dokunulmazlık Sembolü: Mert Nobre
Eleme Adayları: Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda oyları eşit çıkan Lina ve Beyza sezonun ilk eleme adayları oldu.
Survivor 2026 Ünlüler Takımı Kadrosu
Yeni sezonda dikkat çeken Ünlüler kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan.
Eleme Potası Nasıl Şekillenecek?
Bu akşamki oyunu Ünlüler kaybederse, kendi aralarından bir ismi potaya gönderecekler. Eğer Gönüllüler tekrar kaybederse, Lina ve Beyza'nın yanına üçüncü bir arkadaşları daha dahil olacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”