Cuma Akşamı (02 Ocak 2026) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

02 Ocak akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

"Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)​" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Cuma Akşamı Dizileri (02 Ocak)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) ATV Evde Tek Başına (Sinema) Show TV Aile Arasında (Sinema) NOW TV Çifte Milyon ( İlk Bölüm ) Star TV Sev Kardeşim (Sinema) Kanal D Pi'nin Yaşamı (Sinema)

TRT 1 Yayın Akışı (02 Ocak 2025)

Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:25 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 20:00 Taşacak Bu Deniz 23:15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026



