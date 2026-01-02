GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Trump’ın yaptığı ziyarette Zelenski’ye kaba davrandığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 28 Aralık 2025’teki ABD ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye “kaba ve incitici“ davrandığı ileri sürüldü.

The Washington Post, Zelenski'nin 28 Aralık'ta ABD'ye yaptığı ziyaret ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durumu incelediği bir haber yayımladı.

Habere göre, müzakereleri yakından takip eden ve isminin gizli kalmasını isteyen kıdemli bir diplomat, Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski'ye Mar-a-Lago'daki görüşmede "kaba ve incitici" bir tutum sergilediğini iddia etti.

Diplomat, söz konusu davranışın, "zalimce" olarak bile nitelendirilebileceğine vurgu yaparken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Zelenski-Trump görüşmelerinden önce ABD'li liderle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde manipülasyon yaptığını savundu.

Öte yandan, Ukrayna ile ABD görüşmelerinde gelinen son noktanın Kiev için daha kabul edilebilir hale geldiğinin göründüğü ancak Moskova açısından ise daha çok itiraz edilebilecek alanın ortaya çıktığı belirtildi.

Ukrayna ve Rusya'nın bazı tavizler verebilecek olsa da temel engellerin aşılmasının zor göründüğü ve bunun da tarafların anlaşmadan uzak olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Ukrayna için verilmesi öngörülen güvenlik garantilerinin süresinin uzatılması konusunun Rusya'yı "rahatsız ettiğine" yer verildi.

Görüşme ve sonrasında yaşananlar

Mar-a-Lago'da 28 Aralık'ta Zelenski ile bir araya gelen Trump, müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade etmişti.

29 Aralık'ta ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, konunun gündeme geldiğini aktararak "Trump, bu gelişme nedeniyle şoke oldu, kelimenin tam anlamıyla öfkelendi, böyle çılgın eylemlerin olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi.” demişti.

Zelenski ise konuya ilişkin "Kimse oraya saldırmadı." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA

