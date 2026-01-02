KYK Bursu Ne Kadar 2026? Üniversite Öğrencileri Zam Haberini Bekliyor!

2026 yılının ilk günlerinde milyonlarca üniversite öğrencisinin en önemli gündem maddesi KYK burs ve kredi ödemeleri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmeler sürerken, yeni zamlı rakamların Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Üniversite öğrencilerine sağlanan maddi desteğin 2026 yılında ne kadar olacağına dair heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 yılında uygulanan mevcut rakamlar üzerinden yapılacak artış oranı, bütçe görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.

2025 Yılında Ödenen Mevcut KYK Tutarları



Yeni zam açıklanana kadar geçerliliğini koruyan ve 2025 yılı boyunca ödenen tutarlar şu şekildedir:



Öğrenim Düzeyi 2025 Aylık Ödeme Tutarı



Lisans,3.000 TL

Yüksek Lisans,6.000 TL

Doktora,9.000 TL

Bakan Bak'tan "Yeni Artış" Mesajı



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı son açıklamada öğrencilere müjdeli haberi verdi. Bakan Bak, 650 binden fazla öğrenciye burs sağlandığını hatırlatarak; Maliye Bakanlığı ile yeni bir artış üzerinde çalışıldığını ve bu çalışmanın meyvelerinin yakında paylaşılacağını belirtti.

KYK Burs Zammı Ne Zaman Açıklanacak?



Henüz resmi bir rakam telaffuz edilmese de, 2026 yılı KYK burs ve kredi zamlarına dair süreç şöyle işleyecek:

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile son bütçe ayarlamaları yapılacak. Ocak ayının ilk yarısında yeni rakamların bizzat Cumhurbaşkanı veya Bakan tarafından açıklanması bekleniyor. Açıklanacak zamlı tutarların, Ocak ayı ödemelerinden itibaren öğrencilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi