Katil İsrail ordusu ölüm saçmaya devam ediyor!

Katil İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hedef almaya devam etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde işgalini sürdürdüğü bölgelerde birçok binaya saldırarak yerle bir etti.
Güneydeki Han Yunus kentinde yerleşim alanlarını topçu atışları ve makineli tüfeklerle hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde işgali altındaki noktaları da yoğun şekilde bombaladı.
Saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, en az 418 sivil yaşamını yitirdi, 1141 kişi yaralandı.
