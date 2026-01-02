Konya’daki sanayi sitesinden dumanlar yükseldi! Yangının çıkış noktası belli oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Marsan Sanayi Sitesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangının çıkış noktası netlik kazandı. Yangının, fabrikanın depo olarak kullanılan bölümünde başladığı öğrenildi.
DEPO BÖLÜMÜNDE BAŞLADI
İlk belirlemelere göre yangın, içerisinde strafor ve çeşitli yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda çıktı. Kolay tutuşabilen bu malzemeler nedeniyle alevlerin kısa sürede büyüdüğü ve yoğun siyah dumanın oluştuğu belirtildi.
SİYAH DUMAN KENT GENELİNDEN GÖRÜLDÜ
Yangının ardından yükselen yoğun duman, gökyüzünü kaplarken kentin birçok noktasından da görüldü. Olay sanayi sitesinde paniğe neden olurken, çevredeki işletmelerde güvenlik önlemleri artırıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nden endüstriyel itfaiye araçları ile Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangının üretim alanlarına sıçramaması için sürdürülen yoğun müdahale ile yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;
(Meltem Aslan)