Konya’da prefabrik evde yangın çıktı! Beş çocuklu ailenin evi küle döndü

Olay, Selçuklu ileçesi Başarakavak Mahallesi'nde 5 çocuklu bir ailenin yaşadığı prefabrik evde meydana geldi.
İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınsa da prefabrik ev tamamen küle döndü.
Yangının nedeni elektrik tesisatı
Edinilen bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı yangının ise elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi. Ailenin yangını söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.
O anlar kamerada;
(Ali Asım Erdem)