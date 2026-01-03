GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da prefabrik evde yangın çıktı! Beş çocuklu ailenin evi küle döndü

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da prefabrik evde yangın çıktı! Beş çocuklu ailenin evi küle döndü
Konya’nın Selçuklu ilçesi Başarakavak Mahallesi’nde bir prefabrik evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevlerin sardığı ev tamamen kül oldu.

Olay, Selçuklu ileçesi Başarakavak Mahallesi'nde 5 çocuklu bir ailenin yaşadığı prefabrik evde meydana geldi. 

İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınsa da prefabrik ev tamamen küle döndü.

Yangının nedeni elektrik tesisatı

Edinilen bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı yangının ise elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi. Ailenin yangını söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

O anlar kamerada;

(Ali Asım Erdem)

