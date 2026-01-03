GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
MKE’den Çankırı Silah Fabrikası’na ilişkin açıklama: Kapatılma söz konusu değil

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., Çankırı Silah Fabrikası’nın kapatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, fabrikanın 1976 yılından bugüne kadar kesintisiz şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den (MKE) yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Silah Fabrikası'nda bugün itibarıyla toplam 347 aktif personelin istihdam edildiği, orta ve ağır silah sistemlerinin imalatının da burada yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN, 35 milimetre KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavarların silah sistemleri, 40 milimetre tamburalı bombaatar, 12,7 milimetre uçaksavar topu, 25 milimetre ILGAZ Otomatik Top, 107 milimetre çok namlulu roketatar (ÇNRA), 155 milimetre FIRTINA ve PANTER obüslerinin silah sistemlerinin ana kompleleri'nin üretiminin bu fabrikada yapıldığı bilgisi verildi.

Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı

Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen BORAN Obüsü'nün 2024 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk obüs sınıfı ihracatı olarak Bangladeş'e, 2025 yılında ise Avrupa'ya ilk obüs ihracatı olarak Kuzey Makedonya'ya ihraç edildiği belirtilen açıklamada, "1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası olarak hizmete başlayan fabrikamız günümüzde MKE Çankırı Silah Fabrikası adıyla hizmet vermektedir. 1976 yılından günümüze kadar kesintisiz şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Fabrikanın 50 yıllık kesintisiz üretim kabiliyeti ve ileri mühendislik tecrübesiyle Türkiye için son derece kritik ve stratejik silah sistemlerini üretmenin yanında savunma sanayisi ihracatına da katkı sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların aksine MKE Çankırı Silah Fabrikamız kapatılmamış olup yapılan yatırımlar ile sürekli olarak geliştirilmektedir. 2025 yılında yaklaşık 150 milyon lira yatırım yapılmış, 2026 yılında ise yaklaşık 1 milyar lira yatırım planlaması yapılmıştır. Fabrikamızın kapanması ya da kapatılması söz konusu değildir. Üretimlerine kararlılıkla devam etmekte ve yapılan yatırımlar ile üretim kapasitelerini her geçen sene artırmaktadır."

Kaynak: AA

