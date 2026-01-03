Konya’da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!

Konya’nın Meram ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yenice Sokak üzerindeki bir kavşakta meydana gelen olayda, bacağından bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Konya'nın Meram ilçesi Yenice Sokak üzerinde bulunan kavşakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olayda bir kişi bacağından bıçaklandı.
Çevredeki Vatandaşlar İhbar Etti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Numune Hastanesi'ne Kaldırıldı
Yaralı şahsa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
