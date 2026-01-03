Konya’nın o mahallelerinde yollar tekrar açıldı!

Konya AKOM, Güneysınır ilçesine bağlı Durayda Mahallesi yolu ile Küplüce-Balcılar arası yol güzergahında gerekli kontrollerin yapılmış olduğunu bildirdi. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınan tedbirlerle ulaşım açık.

Küplüce-Balcılar Arası Güzergahta Kontrol Sağlandı



Küplüce-Balcılar mahallesi arasındaki yol güzergahında da kar yağışı ve buzlanmaya karşı gerekli kontroller yapıldı. Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sayesinde bu güzergahta da kontrollü ulaşım sağlanıyor.





Kar ve Buzlanma Tedbirleri Alındı



Ekipler Güneysınır ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski bulunan yollarda kapsamlı çalışma yürüttü.



Özellikle Durayda Mahallesi gibi kırsal kesimlerde kar küreme, tuzlama ve yol açma işlemleri tamamlandı. Buzlanma riski olan noktalarda yoğun tuzlama yapılarak, araçların güvenli seyahat etmesi sağlandı.





Ekipler Görev Başında



Güneysınır ilçesinde kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınan tedbirler kapsamında ekipler görev başında. Greyder, kar küreme makinesi, tuzlama aracı ve diğer iş makineleriyle donanımlı ekipler, kar yağışının görüldüğü her noktaya hızla ulaşıyor.

