8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedeni bulundu

Erdek ilçesinde kamp sırasında erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra aracıyla uzaklaştığı iddia edilen Elif Kumal’ı arama çalışmalarının 8. gününde, gölde cansız bedeni bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrılan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan bir daha haber alınamadı.

Kumal için başlatılan arama çalışmaları 8'inci gününde de aralıksız sürerken bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kumal'a ait son kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Elif Kumal, evinden çıkıp Kapıdağ'a giderken evin etrafında bulunan kameralarca görüntülendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etti. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kumal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu arada otomobilin göletten çıkarılması için daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.

28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILAMADI

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek veriyor.

ERKEK ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

"AÇIKLANABİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Dün Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası'na gelip incelemelerde bulundu.

Çalışmalara 450 kişilik ekibin katıldığını ve 16 dron ile sahanın sürekli tarandığını söyleyen Kaymakam Hasan Göç, daha önce aranan yerlerde tekrar arama çalışmalarının başlatıldığını söyleyerek, "Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA