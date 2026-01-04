GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

ADRES KONYA! Şehir merkezine 5 km uzaklıkta görüldü: İlçedekiler tedirgin

- Güncelleme Tarihi:

ADRES KONYA! Şehir merkezine 5 km uzaklıkta görüldü: İlçedekiler tedirgin
Konya’nın Ereğli ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta görülen kurtlar, vatandaşların dikkatini çekti.

İlçeye bağlı Belceağaç Mahallesi'nde İvriz yolu üzerinde görülen kurt sürüsü çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabaha karşı ortaya çıkan kurt sürüsünün, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen kurtlar olduğu değerlendiriliyor.

Bir süre ana yol üzerinde ilerleyen kurtlar, daha sonra gözden kayboldu. Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

