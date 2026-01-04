Yer Konya! Bir kişi evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, şahıstan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Daireye itfaiye desteğiyle girildi
Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin desteğiyle daireye giren ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze morg'a kaldırıldı
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(Berna Ata)