Konya’daki süt fabrikasında yangın!

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir süt ürünleri fabrikasında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
OSB'DE KORKUTAN YANGIN
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir süt ürünleri fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer işletmelere sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
