KONYA Haberleri

Konya’da dondurucu soğuk: Beyşehir Gölü kıyıları buzlarla kaplandı

Konya’da dondurucu soğuk: Beyşehir Gölü kıyıları buzlarla kaplandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesi sonrasında gelen şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarının donarak buzlarla kaplanmasına neden oldu.

Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli soğuklar, Beyşehir Gölü kıyılarının donmasına balıkçılık faaliyetlerine ise mola verilmesine yol açtı. İlçede 2 gündür sıcaklıkların gecelerin eksi 11 ve 13 dereceleri görmesi sonrasında Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölünün kıyı kesimleri dondu.

Kıyıların buz katmanı ile kaplanması sonucu balıkçılar da mesaisine ara verdi. Hem şiddetli soğuklar hem de tekneleri buz kütleleri arasında kalan avcılar, açıklara çıkıp avlanma yapamadı. Beyşehirli balıkçıların büyük bölümü faaliyetlerini sonlandırırken, havaların ısınmasını ve kıyılardaki buzların erimesini beklemeye başladı. Bazı avcıların ise kıyıdaki balıkçı teknelerinin yanına gelerek kayıklarına bakım ve temizlik yaptığı, teknelerinin buz kütlelerinden zarar görmemesi için buzları kırmaya çalıştığı görüldü.

Bu arada, şiddetli soğuklar Beyşehir Gölü kıyılarında yaşayan su kuşlarını da vurdu. Buz yüzeyinde yiyecek arayışına giren ve açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuşları göl kenarına gelen vatandaşlar kıyılara attıkları ekmek parçalarıyla besledi. Bazı su kuşları da açıklardaki buz kesimlerde toplanarak bir arada bulundukları alanın buzla kaplanmaması için çaba sarf ettiği görüldü.

Beyşehirli vatandaşlar da buz tutan göl kıyılarını görmek üzere sahil kesime akın etti. Beyşehir sakinlerinden Şeref Koyuncu iki gündür ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle göl kıyılarının buz tuttuğunu ve balıkçıların da mesleğine ara verdiğini söyledi. Koyuncu, son yağışların kuraklıkla karşı karşıya gelen ve su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölüne olumlu katkılar yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

