ANMEG Vakfı’ndan İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Karabulut’a ziyaret

Kısa adı ANMEG Vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü görevine atanan Tuncay Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Mütevelli İlker Özkan ve Nurettin Bay katıldı. Görüşmede genel olarak Türkiye'deki medya yapısı, yerel medyanın durumu ve iletişim politikaları ele alındı.

"Ankara Tecrübesi Konya İçin Büyük Kazanım"

ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Konya'dan bir ismin İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü görevine atanmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Tuncay Karabulut'a görevinde başarılar diledi. Karabulut'un Ankara'da önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Özer, bu tecrübenin hem Konya hem de Türk medyası açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Özer, söz konusu birikimin Konya'ya hizmet olarak yansıyacak olmasının önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi.

Karabulut: "Burası Medyamızın Yeri"

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ANMEG Vakfı Mütevelli Heyeti'ne teşekkür etti. Konya'ya ve Türk medyasına birlikte hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Karabulut, "Burası medyamızın yeri. Bizler devletin, buraya hizmet etmek üzere görevlendirdiği bürokratlarız. Her zaman medyamızın ve özellikle Konya medyamızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

