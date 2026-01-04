Büyükşehir ikinci yarıya galibiyetle başladı

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Koleji Rams’a konuk oldu. İkinci yarının ilk maçında İstanbul’da parkeye çıkan sarı-siyahlılar, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 98-94 galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 17. haftada mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Koleji Rams'a konuk oldu.
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Büyükşehir, ilk çeyreği 21-19 geride tamamlarken, ikinci çeyrekte toparlanarak soyunma odasına 39-38 önde girdi.
Üçüncü periyotta ritmini kaybeden temsilcimiz, final periyoduna 73-65 geride girdi. Son çeyrekte ortaya koyduğu sert savunma ve yüksek konsantrasyonla
müthiş bir geri dönüşe imza atan Konya Büyükşehir Belediyespor, kritik mücadeleyi 98-94 kazanmayı başardı.
İkinci yarının ilk maçından galip çıkan sarı-siyahlılar, bu galibiyetle ligdeki 15. zaferini elde ederek, puanını 33'e yükseltip 2. sıraya yerleşti.
Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 18. hafta maçında 9 Ocak Cuma günü, taraftarı önünde OGM Ormanspor'u konuk edecek.
