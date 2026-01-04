Engelli ve eski hükümlülere 124 milyon liralık istihdam desteği
İŞKUR aracılığıyla yürütülen destek programları kapsamında, engelli ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik 288 projeye 124 milyon lirayı aşan hibe desteği verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde, 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”