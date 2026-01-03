Konya’da bugün vefat edenler 03 Ocak 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
SALİHA ÖLMEZ
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET KÜÇÜKBEZİRCİ
|
SARICALAR
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FATMA EKEN
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FATMA KARA
|
KARABIYIK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FADİME KOÇYİĞİT
|
AŞAĞIEŞENLER
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MİRA YUŞAN
|
KARATAY
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
HİKMET YAKICI
|
GÖÇÜ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HAVVA AVCAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
METİN AÇAR
|
ÇORUM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AHMET İNEL
|
BAŞARAKAVAK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
TALİP HODOĞLUGİL
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HÜLYA KAYAALP
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET DİLEK
|
ERZURUM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HACER EFE
|
SULUTAS
|
SULUTAS MEZARLIĞI
|
ÖNER RİFATOĞLU
|
KARS
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
MELAHAT ULAŞ
|
TOPRAKLIK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
RAHİME ATASEVEN
|
ARIKÖREN
|
KARAKEMAL MEZARLIĞI
|
NURETTİN ÜNAL
|
BOZKIR
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
HALİME VURAL
|
SARIKAYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA GÜREL
|
BAŞKUYU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BEBEK HALİFE
|
|
YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi