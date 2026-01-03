GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 03 Ocak 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 03 Ocak 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 03 Ocak 2026 Cumartesi günü vefat eden 21 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

SALİHA ÖLMEZ

KONYA
14-06-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET KÜÇÜKBEZİRCİ

SARICALAR
26-12-1964

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA EKEN

KONYA
18-10-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA KARA

KARABIYIK
25-05-1939

YAZIR MEZARLIĞI

FADİME KOÇYİĞİT

AŞAĞIEŞENLER
17-06-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MİRA YUŞAN

KARATAY
16-10-2025

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

HİKMET YAKICI

GÖÇÜ
01-02-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAVVA AVCAN

KONYA
09-08-1929

ÜÇLER MEZARLIĞI

METİN AÇAR

ÇORUM
25-07-1933

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET İNEL

BAŞARAKAVAK
16-05-1949

YAZIR MEZARLIĞI

TALİP HODOĞLUGİL

KONYA
10-02-1967

YAZIR MEZARLIĞI

HÜLYA KAYAALP

KONYA
13-03-1981

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET DİLEK

ERZURUM
20-06-1967

YAZIR MEZARLIĞI

HACER EFE

SULUTAS
08-11-1931

SULUTAS MEZARLIĞI

ÖNER RİFATOĞLU

KARS
20-02-1970

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

MELAHAT ULAŞ

TOPRAKLIK
01-09-1961

MUSALLA MEZARLIĞI

RAHİME ATASEVEN

ARIKÖREN
11-10-1949

KARAKEMAL MEZARLIĞI

NURETTİN ÜNAL

BOZKIR
20-04-1968

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

HALİME VURAL

SARIKAYA
17-03-1948

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA GÜREL

BAŞKUYU
14-06-1944

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK HALİFE


03-01-2026

YAZIR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

