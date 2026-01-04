Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 4 milyon 136 bin 888 ziyaretçiyi ağırladı

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, açıldığı günden bu yana 4 milyon 136 bin 888’e ulaşan ziyaretçi sayısıyla Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor. Yılın her döneminde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan bahçe, 2025 yılında da yoğun ilgi gördü ve bu süreçte 603 bin 023 ziyaretçiye ulaştı.

Turizmin merkezi Selçuklu'nun en önemli destinasyonları arasında yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yılın her döneminde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören bahçe, 4 milyonu 136 bin 888 ziyaretçi sayısıyla Konya'nın en çok ziyaret edilen mekânlarından biri olma unvanını istikrarlı bir şekilde koruyor. Doğal atmosferi, tropikal bitki örtüsü ve yüzlerce kelebek türüyle Konya turizmine önemli katkı sağlayan merkez, her mevsim ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde ağırladığı 272 bin 491 ziyaretçi sayısıyla Konya turizmine büyük katkı sağlarken Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü için düzenlenen Şeb-i Arûs törenleri döneminde de yoğun ilgi gördü.

1600 m²'lik kelebek uçuş alanı ile Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından biri olma özelliğini taşıyan Bahçe, Konya turizminin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

Yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerinde bulunan bahçe 98 farklı türe ait bitki ile 60 farklı tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Ayrıca ziyaretçilere Böcek Müzesi, yaşam döngülerini anlatan sunumların olacağı sinema salonu, müzeye gelen konuklara daha farklı bilgilendirmelerin yapılabileceği çok amaçlı salon ile donanımlı bir hizmet sağlanıyor. Müzede kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar da yer alıyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Konya Tropikal Kelebek Bahçemize olan yoğun ilgi bizleri memnun ediyor"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin tüm Türkiye başta olmak üzere yurt dışından da önemli ölçüde ilgi gördüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"Tropikal Kelebek Bahçemizde rengarenk kelebekler ve tropikal atmosferle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Konya'ya gelen misafirlerin Hz. Mevlana türbesinden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz yılın dört mevsiminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek açıldığı günden bu yana 4 milyon 136 bin ziyaretçi sayısını aştı. Bahçemizde misafirlerimiz kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar. Google Haritalar'ın en çok incelenen konumları listesinde ilk 10 lokasyonda yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçemize olan bu ilgi bizleri oldukça memnun ediyor. Ayrıca Bahçemizin yan alanına kurduğumuz GES panelleri elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp hem tasarruf sağlıyor hem de doğayı koruyoruz. Konya turizmine ziyaretleriyle büyük katkı sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, kelebeklerin ve doğanın bu mucizevi serüvenine şahit olmaya herkesi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu