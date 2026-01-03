GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kurt paniği: Dondurucu soğuklar aç kalan kurtları şehre indirdi!

Konya’da kurt paniği: Dondurucu soğuklar aç kalan kurtları şehre indirdi!
Konya’nın Akşehir ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü, gündüz vakti Akşehir’in en popüler noktalarından biri olan Hıdırlık Mesire Alanı’na kadar indi.

Akşehir'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, gündüz saatlerinde şehir merkezine çok yakın alanlara indi. Hıdırlık Mesire Alanı çevresinde görülen kurtlar kısa süreli paniğe neden oldu.



Mesire Alanında 6 Kurt Birden Görüldü

Doğal yaşam alanlarında besin bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine yakın bölgelere kadar indi.

Edinilen bilgilere göre, Hıdırlık Mesire Alanı'nın alt kısmında yer alan park ve çevresinde, gündüz saatlerinde aç kalan 6 kurt vatandaşlar tarafından görüntülendi. Park alanı ve çevresinde bir süre dolaşan kurtlar, bölgede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.



O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Kurtların park çevresinde dolaştığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından kurtların herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan yeniden kırsal alana yöneldikleri öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

