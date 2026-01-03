Konya’da kurt paniği: Dondurucu soğuklar aç kalan kurtları şehre indirdi!

Akşehir'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, gündüz saatlerinde şehir merkezine çok yakın alanlara indi. Hıdırlık Mesire Alanı çevresinde görülen kurtlar kısa süreli paniğe neden oldu.
Mesire Alanında 6 Kurt Birden Görüldü
Doğal yaşam alanlarında besin bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine yakın bölgelere kadar indi.
Edinilen bilgilere göre, Hıdırlık Mesire Alanı'nın alt kısmında yer alan park ve çevresinde, gündüz saatlerinde aç kalan 6 kurt vatandaşlar tarafından görüntülendi. Park alanı ve çevresinde bir süre dolaşan kurtlar, bölgede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Kurtların park çevresinde dolaştığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından kurtların herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan yeniden kırsal alana yöneldikleri öğrenildi.
