Konya’da engeller sevgiyle aşıldı: Şerife’nin gelinlik hayali gerçek oldu!
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir aile, engelli kızları Şerife için düzenledikleri düğün merasimiyle yürekleri ısıttı. İhsan ve Keziban Kartbaba çifti, kızlarının hayalini gerçeğe dönüştürerek unutulmaz bir güne imza attı.
Konya Selçuklu'da yaşanan bu anlamlı düğün, sevginin ve fedakârlığın en güzel örneklerinden biri oldu. İhsan Kartbaba ve eşi Keziban Kartbaba, engelli kızları 28 yaşında ki Şerife için bir düğün salonunda merasim düzenledi.
Aylar öncesinden hazırlıkları yapılan düğün, sadece bir eğlence değil; bir evladın hayaline duyulan saygının ve koşulsuz sevginin yansımasıydı. Şerife'nin mutluluğu, törende bulunan herkesin yüzüne yansıdı.
Gelinlik hayaline kavuşan Şerife babasıyla dans etti, davetliler ise gönüllerince eğlendi.
Düğün merasimine çok sayıda davetli katılırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Aile yakınları, komşular ve misafirler, Kartbaba ailesinin bu anlamlı düğüne katıldı.
Anne Keziban Kartbaba ve baba İhsan Kartbaba, kızlarının mutlu bir gün yaşamasının kendileri için her şeyden daha değerli olduğunu ifade etti. Şerife için düzenlenen bu özel düğün, toplumda farkındalık oluşturan ve umut veren bir tabloya dönüştü.
Şerife'nin düğünü Engellerin sevgiyle aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.
