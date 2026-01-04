GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,59
STERLİN
58,35
GRAM
6.305,45
ÇEYREK
10.350,58
YARIM ALTIN
20.601,17
CUMHURİYET ALTINI
41.072,34
KONYA Haberleri

Konya’da şüpheli ölüm! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da şüpheli ölüm! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Konya’nın Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir genç evinde hareketsiz şekilde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hakan U.'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç hayatını kaybetti

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hakan U. isimli gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme çalışma yaptı

Olay yerine gelen ekipler, evde detaylı çalışma başlattı. İncelemelerin ardından gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

Şahsın ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Mahalle sakinlerini üzüntüye boğan olayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER