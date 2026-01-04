Meteoroloji tarih verdi! Konya’ya kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya’nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2026 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 5-9 Ocak arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram ve diğer ilçelerin hava durumu..

Konya'ya kar geliyor.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'nın 11 ilçesine kar geliyor. Konya'nın yüksek kesimlerine Aralık ayında yağan kar sonrasında vatandaşlar Konya'da kar yağışı ne zaman, Konya'da kar var mı sorularını araştırıyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçedeki hava tahmin raporunu paylaştı.

Konya'nın 11 ilçesine kar geliyor: DİKKAT!

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçede hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre şehrin 11 ilçesine 9 Ocak Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Planı olan Konyalıların tedbirli olmasında fayda var.

Konya'nın hangi ilçelerine kar bekleniyor; Akşehir, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Meram, Taşkent ve Yunak ilçelerinde 9 Ocak Cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.

Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.

İşte ilçe ilçe Konya hava durumu

(Berna Ata)