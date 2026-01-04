Başkan Altay açıkladı: Konya’nın en büyüğüne yüzbinler akın etti

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Türkiye’nin en büyük bilim merkezi, 2025’te hayata geçirdiği çok sayıda bilim ve teknoloji içerikli etkinlikle her yaştan insana bilimi sevdirme misyonu sürdürdü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, geride bıraktığımız yıl çok sayıda programa, etkinliğe, projeye ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Ziyaretçi sayısını her yıl istikrarlı biçimde artıran bilim üssümüz 2025 yılında 722 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştı. Konya Bilim Merkezi’ne gösterdikleri ilgiden dolayı başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere şehir dışından gelen tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, her yıl Türkiye'nin her yerinden yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırma misyonunu sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA BİLİMSEL ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Konya Bilim Merkezi'nin açıldığı 2013 yılından bugüne kadar geçen sürede çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan insana bilimi sevdirme misyonunu başarıyla sürdürdüğünü kaydeden Başkan Altay, "Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında da bilimsel merakı destekleyen, katılımcı öğrenmeyi esas alan etkinlikleriyle bilimi geniş kitlelerle buluşturan güçlü bir yıl geride bıraktı. Bilim Merkezimiz geride bıraktığımız yıl da çok sayıda programa, etkinliğe, projeye ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Ziyaretçi sayısını her yıl istikrarlı biçimde artıran bilim üssümüz 2025 yılında 722 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştı” ifadelerini kullandı.

TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI 4 MİLYONA ULAŞTI

Açıldığı günden bugüne kadar geçen sürede bilim merkezinin ağırladığı ziyaretçi sayısının da 4 milyonu bulduğunu aktaran Başkan Altay, "Bilim Merkezinin ulaştığı ziyaretçi sayıları attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bilim Merkezimize gösterdikleri ilgiden dolayı başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere şehir dışından gelen tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, bilime ve teknolojiye destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Konya Bilim Merkezimiz, önümüzdeki yıllarda da yeni projelerle adından söz ettirmeyi sürdürecek inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

10. KONYA BİLİM FESTİVALİ REKOR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi bünyesinde ilki 2013'te düzenlenen Konya Bilim Festivali, 21–24 Ağustos 2025 tarihlerinde 10'uncu kez gerçekleştirildi. Drone ve ışık gösterileri, dijital deneyim alanları, tematik atölyeler, sergiler ve sahne performanslarıyla zenginleşen festival, 357.252 ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin en büyük bilim festivali olma özelliğini bir kez daha pekiştirdi.

GÜNLÜK HAYATA DOKUNAN BİLİM

Hafta sonları düzenlenen Tematik Bilim Günleri, "Günlük Hayata Dokunan Bilim” temasıyla iki günlük programlar hâlinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Program tarihleri belirlenirken özel gün ve haftalar esas alındı; Dünya Uzay Haftası gibi temalar etrafında hazırlanan içeriklerle ziyaretçiler bilim merkezinde hafta sonlarını verimli biçimde değerlendirme imkânı buldu.

OKUL GRUPLARI

Konya Bilim Merkezi, okul öncesinden üniversite düzeyine kadar öğrencilere yönelik olarak, hafta içi okul gruplarına sergi, atölye ve laboratuvar temelli bilim eğitimleri sunuyor. Müfredatı destekleyen bu programlar, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini uygulamalı ve etkileşimli yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyor. 2025 yılındaki eğitim programlarına 2.016 okul katılım sağladı.

BRİCKZONE SERGİ GALERİSİ ZİYARETÇİLERİ AĞIRLADI

LEGO Temalı BrickZone Sergi Galerisi, özgün LEGO tasarımlarıyla keşif ve hayal gücü odaklı bir sergi deneyimi sundu. LEGO küplerinden inşa edilen mağara girişiyle başlayan sergi rotasında Balina Havuzu, Timsahlı Su Alanı, Botanik Bahçe, Kale ve Oyun Duvarı gibi alanlar yer aldı. Toplam 17 farklı deneyim alanı ile sergi, eğitici ve eğlenceli bir içerik sundu.

BİLİM PASAPORTU İLE HATIRALAR BİRİKTİ

2024'te başlatılan Bilim Pasaportu uygulaması, 2025'te de devam etti. Ücretsiz olarak sunulan pasaportla ziyaretçiler her ay yaptıkları ziyaretlerde özel mühürler topladı; yıl boyunca biriken mühürler sayesinde Konya Bilim Merkezi Mağazasında geçerli indirim çekleri kazanma fırsatı yakaladı.

23 NİSAN'DA BİLİM VE EĞLENCE BİR ARADA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, atölyeler, yarışmalar, bilim gösterileri ve balon şovlarıyla renkli bir atmosfer oluşturdu.

YAZ BİLİM KAMPLARI 14. KEZ DÜZENLENDİ

30 Haziran–1 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 14. Yaz Bilim Kampları, 7–9 ve 9–11 yaş gruplarına yönelik 1 ve 4 haftalık program seçenekleri sundu. Bilim ve Teknoloji, Astronomi ve Uzay, Bahçede Bilim, Yeni Nesil Tasarımcılar ve Bilimsel Macera temalarıyla düzenlenen kamplarda katılımcılar; STEM temelli, tasarım odaklı ve ekip çalışmasını teşvik eden içeriklerle bilimle iç içe bir yaz geçirdi.

BİLİMLE KEŞFEDİYORUM PROJESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü "Bilimle Keşfediyorum” projesi kapsamında, merkez dışındaki 28 ilçeden 5. sınıf öğrencileri Konya Bilim Merkezinde ağırlandı.

MATEMATİKTEN ASTRONOMİYE FESTİVAL VE ŞENLİKLER

8–9 Kasım 2025'te düzenlenen 5. Matematik Festivali, matematiği eğlenceli ve etkileşimli bir deneyim olarak sunarken; yıl içinde üç kez gerçekleştirilen AstroFest etkinlikleri Taşkent, Beyşehir ve Çumra'da gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi. Uzman astronomlar eşliğinde yapılan gözlemler ve sunumlarla astronomi uygulamalı olarak deneyimlendi.

TASARIM VE EĞİTİM ODAKLI YARIŞMALAR

Perspektif'25 Sergi Ünitesi Tasarım Yarışması'na üniversitelerden 120 başvuru yapıldı; finale kalan 15 proje Konya Bilim Merkezi'nde sergilendi ve BilimFest kapsamında ödüllendirildi. Öğretmenlere yönelik "3 Dakikada Öğret” yarışması ise mikroöğrenme yaklaşımıyla dijital anlatım becerilerini öne çıkardı; dereceye girenler BİLGE Zirvesi 2025'te açıklandı.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

BİLİMUM çatısı altında yürütülen çalışmalarla öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitimler, çalıştaylar ve bilim liderliği programları da düzenlendi. 11 Ekim 2025'te gerçekleştirilen Uluslararası BİLİMUM Geleceğin Eğitimi Zirvesi (BİLGE 2025), eğitimde yeni yaklaşımlar, dijital öğrenme ve yapay zekâ entegrasyonu gibi başlıklarda uzmanları bir araya getirdi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu