Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Yılın ilk Kabine toplantısı, kritik başlıklarla yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak.
Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda, 2025'in genel değerlendirmesinin yapılması ve 2026'ya ilişkin beklentilerin ele alınması planlanıyor.
Gündemin ilk sırasında Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Bu kapsamda, geçen yıl yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak, yeni yılda izlenecek yol haritası belirlenecek.
Terörsüz Türkiye başlığı altında, Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uymayan tutumu da ele alınacak.
Dış politika gündemi
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler de gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.
Enflasyonla mücadele
Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer bulacak. 2025 yılının son enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla enflasyonla mücadelede gelinen aşama masada olacak.
Ayrıca, istihdam artırılması ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar görüşülecek.
