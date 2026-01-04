GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,60
STERLİN
58,34
GRAM
6.330,04
ÇEYREK
10.390,96
YARIM ALTIN
20.681,68
CUMHURİYET ALTINI
41.232,87
KONYA Haberleri

Konya’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı

Konya’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede Seyitharun Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Konuya ilişkin iş yerinde çalışan Abdullah K. (15) ve Abdurrahman El Z. (18) gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca şahısların çalıştığı iş yerinde Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde tarihi geçmiş çok sayıda gıdaya rastlandı.

 

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER